Полиция составила фоторобот убийцы журналиста Аркадия Бабченко

30.05.2018 10:15

Первый заместитель начальника главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськинопубликовал в Facebook фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Сегодня, в 20.15 на линию 102 поступило сообщение о том, что по адресу своего дома в Киеве получил смертельные огнестрельное ранение гражданин Российской Федерации Бабченко, 1977 г. р., русский писатель и военный журналист, последнее место работы — канал АТР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата национально- полиции, а также ГУНП в Киеве. на настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия «, — отметил Аброськин.

По данным полиции, подозреваемому 40−45 лет. Его рост — 175−180 см.

У возможного убийцы «среднее телосложение, имеется животик, черты лица средние, борода седая», сказано в описании к фотороботу.

Подозреваемый был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Источник: https://donpress.com