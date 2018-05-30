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Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится

30.05.2018 20:08
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Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится

Глава государства поручил предоставить охрану семье журналиста

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом президент добавил, что "вряд ли Москва успокоится", и поручил предоставить круглосуточную охрану Бабченко и его семье.

Как мы сообщали, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на Бабченко задержан в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, журналист, покушение, инсценировка, Порошенко
 
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