Савченко посадят? Прокурор указал на важный нюанс

30.05.2018 09:01

Дело внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, может развалиться из-за действий правоохранителей.

Такое мнение высказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, передает Обозреватель.

На вопрос, посадят ли Савченко, Баганец ответил: "Если в материалах уголовного производства будет достаточно доказательств - да. Но у меня есть сомнения".

Как объяснил бывший замгенпрокурора, правоохранители не соблюдали требования законов при сборе доказательств в этом уголовном производстве.

"Они не имели права относительно народного депутата проводить негласные следственно-розыскные действия. Это запрещено законом без разрешения Верховной Рады", - подчеркнул он.

"Если наши правоохранители при сборе доказательств, в том числе против нардных депутатов, будут нарушать законодательство, никогда мы не увидим народного депутата, привлеченного к уголовной ответственности", - заключил Баганец.

Источник: https://from-ua.com