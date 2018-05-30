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Савченко посадят? Прокурор указал на важный нюанс

30.05.2018 09:01
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Савченко посадят? Прокурор указал на важный нюанс

Дело внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, может развалиться из-за действий правоохранителей.

Такое мнение высказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, передает Обозреватель.

На вопрос, посадят ли Савченко, Баганец ответил: "Если в материалах уголовного производства будет достаточно доказательств - да. Но у меня есть сомнения".

Как объяснил бывший замгенпрокурора, правоохранители не соблюдали требования законов при сборе доказательств в этом уголовном производстве.

"Они не имели права относительно народного депутата проводить негласные следственно-розыскные действия. Это запрещено законом без разрешения Верховной Рады", - подчеркнул он.

"Если наши правоохранители при сборе доказательств, в том числе против нардных депутатов, будут нарушать законодательство, никогда мы не увидим народного депутата, привлеченного к уголовной ответственности", - заключил Баганец.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, депутат, тюрьма, Савченко
 
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