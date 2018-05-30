Савченко прекратила голодовку: названа причина

30.05.2018 19:17

Арестованная по подозрению в подготовке госпереворота и теракта в Верховной Раде, внефракционный нардеп Надежда Савченко прекратила голодовку, которую начала 69 дней назад.

Пресс-служба Савченко отметила, что отказ от голодовки связан с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе «правды».

На данный момент стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе.

Источник: https://donpress.com