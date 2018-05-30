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Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Украине
Территория Украины в ближайшие сутки 31 мая останется в теплой и сухой воздушной массе, но ожидается значительное падение атмосферного давления. Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, пишет УП.
По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
В четверг температура ночью 13-18°, восточных областях 10-15°, днем 25-30°, в южной части местами 31-33°, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях 19-24°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.
В Киеве 31 мая без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 мая самая высокая температура днем была 33,1° в 1924 году, самая низкая ночью 4,2° в 1907 году.
В Украине 1 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях ночью 3-8° тепла, днем 16-21°; на юге и западе ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°, на остальной территории ночью 6-11°, днем 20-25°.
В Киеве 1 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.
По состоянию на 9:00 среды, 30 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°; в Днепре возле Киева 21°.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, лето, прогноз погоды
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