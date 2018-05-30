Убийство Аркадия Бабченко: все версии

30.05.2018 11:05

На данный момент озвучено несколько версий убийства

Вечером, 29 мая, в Киеве стреляли в известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже стало известно, что известный военный журналист умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На данный момент озвучено несколько версий убийства.

Так, основной версией убийства Бабченко является его профессиональная деятельность, заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужбпо устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", – написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

А вот по мнению политического эксперта Тараса Березовца, убийство Бабченко могло быть совершено вдогонку к завершению финала Лиги чемпионов в Киеве. По его словам, спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка.

"Судя по всему, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора среди русской эмиграции в Украине, так как выбор цели должен был отвечать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией. То есть на его месте мог оказаться любой другой россиянин, соответствующий перечисленным выше критериям", – написал политический эксперт в Facebook.

По его словам, никаких особых причин убивать Бабченко не было.

"Он был популярным блогером, талантливо писал о путинском режиме и рассказывал правду о войне на Донбассе и аннексии Крыма. Но в самой России он не был так известен, как за ее пределами. Скорее всего, он был избран в силу цейтнота времени и необходимости выполнить заказ в сжатые сроки", – отметил он.

А глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".

Тем временем в России заявили, что тоже будут расследовать убийство Бабченко.

Источник: https://www.segodnya.ua