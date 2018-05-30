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Убийство Бабченко: Украину призвали к введению визового режима с РФ

30.05.2018 10:33
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Убийство Бабченко: Украину призвали к введению визового режима с РФ

Украине следует немедленно ввести визовый режим с Россией в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает replyua.net, об этом волонтер и друг убитого Мирослав Гай написал на своей странице в соцсети Facebook. В том числе, он считает, что кроме визового режима, Киеву следует пойти на максимально возможный разрыв всех экономических отношений с Москвой и ограничить транспортное сообщение со страной-агрессором. 

Вместе с тем, по мнению Гая, Украине следует способствовать закрытию всех средств массовой информации, которые имеют российский капитал и выражают пророссийскую позицию, и принудительным методом депортировать всех известных иностранных «криминальных авторитета».

«Устранение от государственных и военных должностей всех, кто на протяжение четырех лет ездил в Россию с любых частных или официальных причин вне дипломатических миссий. Устранение из государственных должностей всех, кто имеет частную собственность в РФ и финансовые сбережения или счета в банках РФ», - добавил требования волонтер. 



Теги: Россия, Донбасс, убийство, визовый режим
 
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