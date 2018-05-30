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Украина сможет обойтись без сотрудничества с МВФ: эксперт предложил альтернативу
На сегодняшний день Украина сможет обойтись без сотрудничества с МВФ, но это станет возможным только в случае выполнения ряда необходимых условий. Однако, сложности в вопросе сотрудничества с МВФ могут усложнить отношения Украины с ЕС. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Говоря о том, может ли Украина обойтись без кредитов МВФ, эксперт отметил, что это будет возможно только при соблюдении определенных условий. "Конечно Украина может обходиться без МВФ, но для этого нужно решить вопрос относительно того, где страна возьмет деньги, чтобы как-то сохранять финансовую стабильность. МВФ работает по одной и той же матрице для всех стран и Украина - не исключение", - заявил эксперт, отметив при этом, что матрица МВФ всегда включает три основных вопроса.
"Во-первых, матрица МВФ включает вопрос снижения расходов госбюджета. Во-вторых, украинская сторона предложила МВФ увеличить тарифы, поднять пенсионный возраст и т.д. Кроме того, были подняты вопросы сохранения золотовалютных резервов", - заявил эксперт, отметив при этом что, чтобы поддерживать финансовую стабильность в стране нужно иметь соответствующие финансовые возможности, в том числе и необходимые золотовалютные резервы.
"Золотовалютные резервы в Украине резко снижаются и когда программа с золотовалютным фондом открывалась объем резервов составлял 5,5 млрд долл. Эти показатели были резко снижены на протяжении 2014-2015 годов. Если, например, в феврале 2014 года объем золотовалютных резервов составлял 14 млрд долл., то уже в марте 2015 года, это было 5,5 млрд. долл. То есть показатели были резко снижены", - заявил эксперт, отметив при этом, что показатели были снижены из-за неадекватности политики, которая была в Нацбанке на тот момент.
"Нужно понимать, что когда МВФ начинает работать со страной, он в первую очередь говорит о необходимости выработки курса ценообразования. Курс, который у нас появился сейчас, когда гривня потеряла 2/3 своей стоимости - это не ошибка МВФ, а просчеты, которые были у многих, и в том числе у Нацбанка. И, наконец, третья группа вопросов - это поиски возможности для того, чтобы страна сама могла существовать и выйти на путь устойчивого экономического роста", - заявил эксперт.
По словам Устенко, в Украине изначально были проблем с инвестиционным климатом.
"В Украине изначально инвестиционный климат был не качественный, была необходимость в проведении реформ и по факту украинская сторона сама предложила МВФ эти самые реформы. Украина сама озвучила, что именно и каким образом она собирается сделать. Одна из вещей, которая была в списке реформ - это проведение антикоррупционной реформы. Как ни крути, но уровень коррупции в Украине на тот момент явно зашкаливал и зашкаливает до сих пор. Наш уровень коррупции - это просто ненормально и, скорее всего, инвестиции в такие страны просто не будут приходить", - заявил Устенко.
"А теперь по факту, Украина, которая уже пообещала МВФ все, что только могла, явно пробуксовывает по всем направлениям. Есть проблема дефицита. Эта проблема пока еще не очень обозначена, но она есть. Кроме того, не стоит забывать о проблеме, связанной с курсовой политикой и реформами", - заявил эксперт, отметив, что у Украины практически нет шансов обойтись без МВФ.
"Если говорить о том, может ли Украина обойтись без МВФ - то да, но для этого она должна обеспечить приток валюты из других источников. Если не будет МВФ и не будет кредитования из других международных источников, ни о каком ЕС не может быть и речи. Опять таки, не стоит забывать, что у Украины есть серьезный ограничитель - Украина имеет огромные долги и уже не сможет просто так выйти на внешний рынок в поисках источников финансирования. Украина тратит 25% своего ВВП на погашение процентов по имеющимся внешним и внутренним долгам", - заявил эксперт, напомним, что если Украина сейчас выйдет на внешние рынки, она не только увеличит долг страны, но и увеличит расходы на обслуживание этого долга.
"Поэтому такой источник финансирования для Украины просто-напросто закрыт. Есть еще один источник финансирования, который можно было бы задействовать - привлечение прямых иностранных инвестиций. В этом году Украина получит около 2-3 млрд долл. прямых иностранных инвестиций", - заявил эксперт, отметив, что это совершенно незначительная сумма и она существенно ниже, чем все исторические максимумы, которые у нас были.
"Раньше страна получала по 10 млрд долл. прямых иностранных инвестиций в год и даже больше. Этот источник может быть задействован, но это будет возможно только при одном условии - если в стране начнутся подвижки в сторону качественных изменений инвестиционного климата, а для этого необходимо провести реформы", - заявил эксперт, подчеркнув при этом, что если Украина не собирается задействовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций, а внешние рынки для нас закрыты, в Украины просто нет иного выбора, кроме как продолжать сотрудничество с МВФ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, альтернатива
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