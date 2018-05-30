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Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось
В Украине снова разрешили использовать популярный препарат
30 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на «Энтеросгель».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Временный запрет, который действовал на реализацию и применение средства, отменили «на основании положительных результатов дополнительного исследования архивных образцов».
Стоит отметить, что «Энтеросгель» фирмы ЗАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ» в Украине запретили из-за повышенного показателя «pH». Временный запрет на реализацию наложили недавно, 4 мая.
«Энтеросгель» — это лекарственный препарат, энтеросорбент, который служит для вывода вредных веществ из организма.
Как писала Politeka, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила продажу и применение некоторых опасных препаратов. Так, в Украине временно запретили продажу и применение вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, вакцины для профилактики полиомиелита и пасты для пероррального применения.
Напомним, в Украине внезапно отменили запрет на использование важного медицинского препарата. Как стало известно, госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на серию препарата для общей анестезии «Тиопентал».
Его отменили 7 мая «на основании положительных результатов дополнительного исследования», проведенного по всем показателям методов контроля качества.
Временный запрет на серию 167106 «Тиопентал» производства ОАО «Киевмедпрепарат» ввели 29 марта в связи со смертью пациента после использования данного медикамента.
«Тиопентал» — это один из самых распространенных препаратов, используемых в больницах для погружения пациентов в общий наркоз.
Также недавно под запрет попал раствор для инъекций «Но-Х-ша», антибиотик «Ауроксон». Кроме того запретили ряд препаратов, которые изготовили на украинском фармацевтическом предприятии «Лекхим-Харьков». А также запретили противоопухолевое средство OPDIVO.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, лекарство
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