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Украинцы увидят рекордное лунное затмение
Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.
Вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, полная Луна пройдет через тень Земли.
Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность его составит около 103 минут, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии. Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа", - отмечает Астрономический календарь.
Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.
Интересно, что в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно, затмение можно будет наблюдать около 22 часов по Киеву 27 июля.
Теги: Донбасс, лунное затмение
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