В Украине при рождении ребенка каждая семья будет получать «Baby Box»

30.05.2018 14:15

Каждая украинская семья с 1 сентября 2018 года при рождении ребенка будет получать от государства специальный «пакет малыша» .

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Теперь каждая семья, в которой родился ребенок, будет получать государства специальный „Baby Box“. Он собран с любовью, чтобы на первых этапах жизни у мамы было все необходимое, чтобы ухаживать за ребенком. Это будет достаточно качественный бокс с качественным наполнением».

Заместитель министра социальной политики Александра Чуркина отметил, что ориентировочная стоимость бокса будет составлять 5000 грн. В состав бокса будут входить подгузники, одежда, присыпки, игрушки, масла и так далее.

Чуркина уточнила: «В мире называют „Baby Box“, у нас это будет „пакет малыша“. Он будет идти дополнительно к денежным выплатам при рождении ребенка».

Источник: https://donpress.com