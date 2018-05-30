В Украине выросли зарплаты

30.05.2018 11:37

В апреле 2018 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает НВ.

Так, темп роста средней номинальной заработной платы в сравнении с мартом составил вырос на 1,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года - на 27,3%.

Индекс реальной заработной платы в апреле 2018 года в сравнении с мартом увеличился на 0,4%, а по сравнению с апрелем 2017 года - на 12,5%.

Напомним, что в марте 2018 года средняя заработная плата в Украине выросла на 7,1% в сравнении с февралем этого года - до 7,7 тыс. грн.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.

Источник: https://from-ua.com