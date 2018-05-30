Вовк уволен с должности председателя Нацкомиссии по тарифам: какие «подарки» он оставил украинцам

30.05.2018 12:30

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уволить Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», — отмечается в указе №148/2018 на официальном сайте президента.

Волк был назначен на должность и.о. председателя НКРЕКП в конце декабря 2014 года. С июня 2015 вступил в полномочия главы регулятора.

До этого он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах Волк работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года Декабрь 2014 Волк работал в Москве в корпорации Roshen.

Отметим, при руководстве Вовка НКРЕКП была принята скандально известная формула «Роттердам +», которая, по словам экспертов, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.

Сегодня внедрение формулы «Роттердам +» является предметом расследования НАБУ.

Кроме того, комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, не позволило преодолеть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЕКП пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.

Как известно, НКРЕКП осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Как сообщалось, зарплата председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрия Вовка за 2017 составила 480,153 тысяч гривен.

Источник: Politeka