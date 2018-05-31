- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич18:59
- Стало известно, как в Украине зарабатывают на миллионах "мертвых душ" пенсионеров. ВИДЕО16:58
- "Укртелеком" поднимает цены на свои услуги16:00
- Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму14:39
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке
Люди, которые называют себя журналистами, написали, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории «республики» выявлен склад с четырьмя тоннами взрывчатки, который был создан ВС Украины в 2014 году вблизи города Зоринска.
Сообщают эти горе-журналисты из «ANNA-News» и то, что это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года.
Только вот есть неувязки во всем этом резонансном разоблачении злых карателей из ВСУ. Первый фактор, вызывающий вопросы, заключается в отсутствии веских причин для приписывания этих взрывчатых порошков именно военнослужащим ВСУ. Никаких маркировок о принадлежности этих ящиков ВСУ нет, никаких серийных номеров нет. Доказательная база полностью отсутствует, что уже заставляет не доверять источнику информации. Или может в ящиках визитки Яроша лежали, но их просто не показали?
И теперь весомый аргумент для думающих людей: те взрывчатые вещества, которые были обнаружены, не используются в армии. Аммонит и аммонал предназначены для взрывных работ в рудниках и шахтах. Вот ведь неожиданность, правда? В городе, в котором находится шахта и не одна копанка, обнаружили разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ!
Самое интересное, что сами жители так называемой «республики» задают вопросы о том, «с чего вдруг вывод о том, что это ВСУшные коробки». И сами же на них отвечают: «Может это наши, кого-нибудь, кто нелегально на копанках работает, или раньше работал»; «Может просто приныкал кто с шахт» и тому подобное.
Что же мы видим? А видим мы людей из «ЛНР», которые, наконец-то, начинают фильтровать информацию, которой их пичкают пропагандистские СМИ. И видим псевдожурналистов из псевдоСМИ в псевдореспубликах, которые умеют только делать слона из моськи, а думать логически — нет.
Ну, и напоследок хотелось бы восхититься отличной работой специалистов из т.н «министерства государственной безопасности ЛНР», которое хотели выставить чуть ли не героями, а выставили дураками, которые четыре года ходили вокруг целого склада со взрывчатыми веществами, но так его и не нашли.
Источник: news.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, взрывчатка, склад, ЛНР, боевики, ВСУ
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- "Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР"": бойцы АТО рассказали, что на позициях "ЛНР" под Крымским увеличилось количество кадровиков РФ
- Захарченко и Плотницкий шокировали жителей Донбасса новым наглым постановлением
- Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото22:28
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО21:27
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение20:45
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками19:38
- В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов19:21
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич18:59
- Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото22:28
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО21:27
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение20:45
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками19:38
- В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов19:21
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"