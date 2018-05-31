Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму

31.05.2018 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация готовит военную инфраструктуру на территории Крыма для развертывания ядерного оружия. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам, передает ONLINE.UA.

"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", — отметил Климкин.

По его словам, на территории оккупированного полуострова вдвое увеличилось количество российских военных. "По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую часто используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", — заявил глава МИД.

Дипломат также подчеркнул, что оккупация Крыма Российской Федерацией бросает вызов нормам международного праваю, а также распространяет страх и ненависть. В частности, Климкин отметил, что на полуострове постоянно преследуют крымских татар и активистов, которые выступают за Украину.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ООН, МИД, ядерное оружие, оккупация, Климкин, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх