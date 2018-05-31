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Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма
31.05.2018 13:58
В сети интернет появились свежие фото, которые в очередной раз демонстрируют удручающее состояние оккупированного Россией Крыма.
Так в Twitterблогера RoksolanaToday&Крым опубликованы фото сквера возле Ливадийского органного зала, передает apostrophe.ua.
Судя по снимкам, фонтан в сквере давно не работает и заполняется только дождевой водой и мусором. Зеленая зона сквера заросла бурьяном, а прямо на аллеях валяются сухие ветки деревьев.
Да и долго находиться в этом месте вряд ли захочется, так как урны возле скамеек переполнены мусором.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Ливадия, мусор, оккупация, туристы
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