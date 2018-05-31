Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма

31.05.2018 13:58

В сети интернет появились свежие фото, которые в очередной раз демонстрируют удручающее состояние оккупированного Россией Крыма.

Так в Twitterблогера RoksolanaToday&Крым опубликованы фото сквера возле Ливадийского органного зала, передает apostrophe.ua.

Судя по снимкам, фонтан в сквере давно не работает и заполняется только дождевой водой и мусором. Зеленая зона сквера заросла бурьяном, а прямо на аллеях валяются сухие ветки деревьев.

Да и долго находиться в этом месте вряд ли захочется, так как урны возле скамеек переполнены мусором.