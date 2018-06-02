Дети переселенцев провели акцию с домиками

02.06.2018 21:20

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наблюдали 1 июня в Киеве за акцией "Дети, переселенные в никуда: защитим их будущее".



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 июня), наблюдатели видели примерно 30 человек (примерно половина из них дети в возрасте 3-12 лет), собравшихся на площади Независимости. Многие из них держали синие или желтые шарики. Некоторые дети разрисовывали домики из картона или писали на плакате о том, как они мечтают иметь возможность жить в своем собственном доме.



Общественники, которые устроили акцию, направились потом с детьми к Администрации президента. Там они передали обращение Петру Порошенко с просьбой взять под личный контроль реализацию программы "Доступное жильё" (позволяет приобрести его за половину стоимости), а также оставили главе государства один из разукрашенных домиков и пожелания, написанные детьми на ватмане.

Напомним, что вопрос жилья остается наиболее острым для переселенцев, которых в Украине насчитывается более 1,5 млн.