- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Порошенко о Сенцове и не только: Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима16:20
- Женился главный радикал Украины: появились фото15:19
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН1707:40
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг17:19
Дети переселенцев провели акцию с домиками
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наблюдали 1 июня в Киеве за акцией "Дети, переселенные в никуда: защитим их будущее".
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 июня), наблюдатели видели примерно 30 человек (примерно половина из них дети в возрасте 3-12 лет), собравшихся на площади Независимости. Многие из них держали синие или желтые шарики. Некоторые дети разрисовывали домики из картона или писали на плакате о том, как они мечтают иметь возможность жить в своем собственном доме.
Общественники, которые устроили акцию, направились потом с детьми к Администрации президента. Там они передали обращение Петру Порошенко с просьбой взять под личный контроль реализацию программы "Доступное жильё" (позволяет приобрести его за половину стоимости), а также оставили главе государства один из разукрашенных домиков и пожелания, написанные детьми на ватмане.
Напомним, что вопрос жилья остается наиболее острым для переселенцев, которых в Украине насчитывается более 1,5 млн.
Теги: Украина, дети, жилье, переселенцы, ВПЛ
- Как государство может решить проблему жилья для переселенцев? (ВИДЕО)
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?
- Печальная новость о жилье для переселенцев
- Названы два пути решения проблемы с жильем для переселенцев
- Семьям с детьми обещают скидки по государственной ипотеке
- «Смешная цифра»: названо число переселенцев, получивших жилье
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области18:10
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка