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Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН17
Президент Украины Петр Порошенко провел 1 июня телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщает Администрация президента, собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2" (российский газопровод в обход Украины, который представляет опасность как для нашей страны, так и для Европы, где нет единства касательно этой сделки с РФ).
Кроме того, Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.
Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Сообщается, что глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный боевикам созданной РФ квазиреспублики "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур). В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска).
Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 2 мая украинские военные перешли от теоретической к практической подготовке расчетов "Джавелин" на базе учебных центров ВСУ.
"Джавелин" - это первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" (оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели). "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, летящих на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.
Президент Украины Петр Порошенко заявил: предоставленные нашему государству из США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" будут применяться в зоне боевых действий на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны подконтрольных России боевиков.
Теги: Украина, США, Боинг, Северный поток, Порошенко, Помпео
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- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
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