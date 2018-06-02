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Женился главный радикал Украины: появились фото
Сегодня, 2 июня, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что женился на своей гражданской супруге Росите Сайранен.
"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!", - отметил политик на своей странице в Фейсбуке, публикуя также фото с церемонии бракосочетания.
На снимках невеста запечатлена в нарядном красном платье, а нардеп - в синем костюме с красным галстуком.
Сделать предложение Росите лидер "Радикальной партии" решился в апреле после 20 лет гражданского брака. "2 июня мы идем с Роситой расписываться, - сообщил он тогда. - 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой".
У 45-летнего Ляшко и 47-летний Роситы (агент по недвижимости, до знакомства с Олегом работала администратором зала игровых автоматов) есть дочь Владислава 2002 года рождения (в электронной декларации указана как Горбенко Владислава Витальевна).
Теги: политика, Украина, свадьба, Олег Ляшко
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- Женился главный радикал Украины: появились фото15:19
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