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Женился главный радикал Украины: появились фото

02.06.2018 15:19
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Женился главный радикал Украины: появились фото

Сегодня, 2 июня, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что женился на своей гражданской супруге Росите Сайранен.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!", - отметил политик на своей странице в Фейсбуке, публикуя также фото с церемонии бракосочетания.

На снимках невеста запечатлена в нарядном красном платье, а нардеп - в синем костюме с красным галстуком.



Сделать предложение Росите лидер "Радикальной партии" решился в апреле после 20 лет гражданского брака. "2 июня мы идем с Роситой расписываться, - сообщил он тогда. - 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой".

У 45-летнего Ляшко и 47-летний Роситы (агент по недвижимости, до знакомства с Олегом работала администратором зала игровых автоматов) есть дочь Владислава 2002 года рождения (в электронной декларации указана как Горбенко Владислава Витальевна).



Теги: политика, Украина, свадьба, Олег Ляшко
 
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