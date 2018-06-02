Женился главный радикал Украины: появились фото

02.06.2018 15:19

Сегодня, 2 июня, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что женился на своей гражданской супруге Росите Сайранен.



"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!", - отметил политик на своей странице в Фейсбуке, публикуя также фото с церемонии бракосочетания.



На снимках невеста запечатлена в нарядном красном платье, а нардеп - в синем костюме с красным галстуком.





Сделать предложение Росите лидер "Радикальной партии" решился в апреле после 20 лет гражданского брака. "2 июня мы идем с Роситой расписываться, - сообщил он тогда. - 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой".



У 45-летнего Ляшко и 47-летний Роситы (агент по недвижимости, до знакомства с Олегом работала администратором зала игровых автоматов) есть дочь Владислава 2002 года рождения (в электронной декларации указана как Горбенко Владислава Витальевна).