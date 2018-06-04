Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ

04.06.2018 21:00

Известный украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев, который вел такте проекты, как «Один за всех», «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», пост-шоу «Дочки-матери», «Беременна в 16», заявил, что покидает СТБ.

Как передает replyua.net, об этом проинформировала пресс-служба канала. Психолог утверждает, что принял решение больше времени посвящать собственной семье.



«Я горжусь, что 6 лет был частью такого важного для всей страны проекта и помогал в студии «Один за всех» добиваться справедливости. Я много отдал этой программе, и сейчас хочу все свое время посвятить семье и собственному делу. Благодарю команду проекта, мне известно, что она уже работает над тем, чтобы в новом сезоне вы увидели не менее важные и резонансные истории. И я убежден, что вы примете нового ведущего так же тепло, как когда-то приняли меня», - сказал он.



Карпачев начал работать на СТБ в 2011-м году. Еще он был соавтором и ведущим документального цикла СТБ «Прощение», а в прошлом году присоединился к команде романтического реалити «Холостяк», став экспертом пост-шоу «Как выйти замуж». Имя нового ведущего пока не называется.