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Геращенко выступила с двумя требованиями к Путину
Также политик обратилась к украинцам относительно поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу
Украина и международное сообщество должны потребовать от президента РФ Владимира Путина освобождения политзаключенных и допуска украинского омбудсмена во все тюрьмы на оккупированных территориях. Об этом заявила на Согласительном совете парламента вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она отметила, что Киев должен обратиться к международным структурам с требованиями к Путину накануне чемпионата мира по футболу.
"Первое – давление на Путина, чтобы к чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники. Второе требование – это допуск Международного комитета Красного Креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой во все тюрьмы, в том числе, и на оккупированных территориях. На Донбассе и в Крыму. И к нашим политзаключенным в России", – заявила Геращенко.
Кроме того, политик обратилась к украинцам хорошенько подумать, прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира.
"Позвольте обратиться ко всем украинцам, к тем пяти тысяч украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать, и затем украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов", – подчеркнула она.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, требование, Геращенко
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