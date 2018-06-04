Геращенко выступила с двумя требованиями к Путину

04.06.2018 14:51

Также политик обратилась к украинцам относительно поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу

Украина и международное сообщество должны потребовать от президента РФ Владимира Путина освобождения политзаключенных и допуска украинского омбудсмена во все тюрьмы на оккупированных территориях. Об этом заявила на Согласительном совете парламента вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что Киев должен обратиться к международным структурам с требованиями к Путину накануне чемпионата мира по футболу.

"Первое – давление на Путина, чтобы к чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники. Второе требование – это допуск Международного комитета Красного Креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой во все тюрьмы, в том числе, и на оккупированных территориях. На Донбассе и в Крыму. И к нашим политзаключенным в России", – заявила Геращенко.

Кроме того, политик обратилась к украинцам хорошенько подумать, прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира.

"Позвольте обратиться ко всем украинцам, к тем пяти тысяч украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать, и затем украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов", – подчеркнула она.

Источник: https://www.segodnya.ua