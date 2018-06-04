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«Хулиганы» расстреляли из гранатомета киевское ритуальное бюро. ВИДЕО
Неподалеку от Байкового кладбища в столице неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города, передает УП.
Происшествие произошло в ночь на 4 июня, в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения.
Снаряд застрял в стене и не взорвался, впоследствии его обезвредили взрывотехники. В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.
Также информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, ритуальные услуги, гранатомет
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