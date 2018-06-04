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Из плена освобожден украинец, которого боевики 4 года продержали в тюрьме

04.06.2018 13:35
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Из плена освобожден украинец, которого боевики 4 года продержали в тюрьме

Из плена освобожден украинец, которого удерживали боевики «ЛНР». Об этом сообщил правозащитник, директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский.

По его данным, освобожденный — гражданин украины, который был осужден украинским судом до 2014 года лишения свободы. Однако и после этого срока боевики «ЛНР» незаконно удерживали его за решеткой.

Мужчину удалось осободить «благодаря коллективным действиям международного сообщества».

«Его личность и персональные данные я не разглашаю», — написал правозащитник.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, тюрьма, освобождение, плен
 
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