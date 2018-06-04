Погода на июнь: украинцам грозит библейский потоп

04.06.2018 09:30

Всей стране стоит приготовиться к серьезным испытаниям

В июне 2018 года в Украине ожидается теплая и дождливая погода. Согласно информации, средняя температура воздуха в июне будет на уровне 18-22 градусов. В некоторые дни первого летнего месяца столбики термометров будут показывать +30, только ночью будет прохладнее, +15 и ниже, особенно в первой декаде месяца, пишет Знай.

Как заявила ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голень, модельные расчеты ведущих мировых центров, которые предоставляют аномалию температуры и осадков по отношению к средним многолетним значениям, показывают, что средняя температура в июне 2018 года будет на 1-1,5 градуса выше базовой. В некоторые дни воздух будет прогреваться до +30 и даже 35 градусов тепла, так что можно ждать настоящей жары уже в июне.

Осадки в июне ожидаются в пределах нормы. Больше всего дождей пройдет на западе и востоке Украины. В южной и центральной частях страны будет не так дождливо.

В целом, на лето метеорологи дают такой прогноз: температура будет выше средних значений, а погода сухой и жаркой.

Так что июнь должен выполнить весь летний план по количеству осадков. Это подтверждает и прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня. Он считает, что дождливая погода в июне будет со 2 по 5 число, 15-17 июня и 25-26 июня. А в середине месяца пройдут сильные ливни.

В столице Украины будет дождливое начало лето, но при этом тепло. Самые жаркие дни будут в середине июня.

С наступлением июня незначительно похолодает на севере Украины, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 19-21 градуса. Такая же погода прогнозируется в Полтавской и Харьковской областях. В Донецкой, Луганской областях будет теплее, температура воздуха днем прогреется до 26 градусов тепла.

В западных областях Украины и в Карпатах, в горных районах, температура воздуха будет немного ниже средней по Украине. Осадков в горах также будет больше, до 165 миллиметров, но это тоже в пределах месячной нормы.

В Одессе и Одесской области температура днем в июне будет на уровне 25-26 градусов, погода облачная, но без осадков.

Источник: https://from-ua.com



