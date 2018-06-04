Синоптик: «5 июня похолодает, Украину накроет циклон»

04.06.2018 12:15

В ближайшие дни погода в Украине испортится – уже со вторника начнутся обильные дожди, во многих регионах ожидается понижение температуры. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.



«Понедельник в Украине будет жарким, +25 +30 градусов. Разве что на побережье +23 +25 градусов. Дожди локальные вероятные утром на Западе, Севере, а также вдоль полосы Херсон-Днепр-Харьков во второй половине дня. 5 июня дождей в Украине ощутимо увеличится, будут греметь грозы, возможны даже шквалы, на юге - небольшая вероятность дождей», - пишет синоптик. По ее словам, 6 июня, в среду, дожди уйдут из Украины, однако температура существенно понизится.



В большинстве регионов воздух будет прогреваться всего до 15-20 градусов, и лишь на юге столбик термометра поднимется до отметки в 21-26 градусов. По прогнозам Диденко, в Киеве во вторник пройдут дожди, днем похолодает до 18 градусов, а в ночь на среду и четверг температура опустится до 7-10 градусов.