Телеканал «Россия» согласился заплатить Аркадию Бабченко 50 000 долларов

04.06.2018 18:30

Герой недавней спецоперации СБУ, «оживший» журналист Аркадий Бабченко, в своей публикации в Facebook попросил представителей СМИ дать ему время для восстановления сил и не просить об интервью.

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте — у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить», — написал он.

Позже он дополнил свое сообщение: «Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал «Россия». Далее, используя не самые приличные слова, Аркадий объяснил пропагандистскому телеканалу, почему он не будет давать им интервью.

«А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на „Абрамсе“. И не для интервью», — подытожил журналист.

Источник: https://donpress.com