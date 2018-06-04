В Москве суд вынес жесткий приговор для Сущенко

04.06.2018 18:10

Российский суд вынес приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в виде 12 лет колонии строгого режима.

Украинца обвинили в "шпионаже".

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", – написал адвокат Марк Фейгин.

Стоит отметить, что заседание суда проходило в закрытом режиме, поэтому были оглашены лишь вводная часть и резолютивная части приговора.

Как писал УНИАН, перед началом заседания Сущенко обратился к другому политзаключенному – режиссеру Олегу Сенцову – и своим близким.

"Хочу высказать слова поддержки Сенцову, который объявил голодовку! Это очень мужественный шаг. Привет мой самым близким: Анжеле, Юле, Максиму. Все будет хорошо", – сказал он.

Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Его обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: https://www.segodnya.ua