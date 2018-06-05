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Переселенцам продолжают блокировать пенсии
Переселенцу из Луганщины Петру Сверидову, который с 2014 года проживает в Киеве, где с этого же года получал пенсию, заблокировали выплаты в мае, аргументируя это тем, что он выехал в 2015 году на оккупированный Донбасс и не вернулся.
Обращение пенсионера к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире телеканала "112 Украина" зачитал ведущий передачи "Голос народа".
"3 мая 2018 года мне заблокировали пенсию, аргументируя тем, что якобы в 2015 году я пересек линию разграничения и не вернулся. Хотя я ездил туда всего на один день и вернулся через тот же пропускной пункт, после чего неоднократно проходил проверки на факт проживания в Киеве соцслужбами и Пенсионным фондом. Последние проверки – сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 года, в 2018 году. Также постоянно идентифицируюсь в Ощадбанке", - сказано в обращении пенсионера.
"Почему я должен страдать из-за безответственности миграционной службы, которая в 2015 году у себя не поставила какую-то отметку. Кроме того, 21 октября 2015 г., уже после этой поездки, мне была продлена регистрация той же миграционной службой. Почему Пенсионный фонд не учитывает проверки, которые я десятки раз проходил. На что мне теперь жить? Вы оставили меня без средств к существованию. Прошу немедленно прекратить беспредел и отдать мне мои деньги!", - говорится в сообщении.
Шамбир прокомментировал ситуацию так:
"Я хочу сказать, что, если была ошибочно прекращена выплата, она будет возобновлена. Если человек пересекал (линию разграничения) в 2015 году, и после этого были проверки, то оснований для прекращения выплат нет", - сказал он.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, блокирование, переселенцы, пенсии
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