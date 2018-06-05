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Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО

05.06.2018 22:07
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Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО

Украинско-британская компания Stiletto Systems представила новые партоны, которые с легкостью пробивают броню. Инженерный прорыв может внести колоссальные изменения в тактику ведения боевых действий по всему Земному шару. С помощью новых патронов военные смогут пробивать броню класса 6а, сообщает "Диалог.UA".

Бронежилеты высшего класса смогут легко прострелить пистолетные патроны калибра 9х19. Бронебойные патроны калибром 7,62х54 мм и 7,62х51 мм для автоматов вообще не ощущают сопротивления брони БТРов и БМП.

Стоит отметить, что американские бронебойные Барреты заряжают крупнокалиберными патронами, в то время как новыми патронами Stilleto можно заряжать автоматы Калашникова и СВД. Теперь тяжелую технику врага можно будет поражать на расстоянии в 500 метров без использования дорогостоящих Барретов.

Разработчики рассказали, что их пули изготовлены в нескольких образцах, как со стальной, так и с твердосплавной сердцевиной. Конструктивное ядро обычного боеприпаса было усовершенствовано с помощью немецких материалов, поэтому шар устойчив к высоким температурам, давлению и растяжению. Именно это и чрезвычайная кинетическая энергия делают BS-13 столь эффективной.



Теги: Украина, Донбасс, Англия, броня, патроны, ВСУ, бронетехника
 
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