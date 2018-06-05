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Завтра в Украине похолодает: синоптики уточнили, где ждать дождь и спад температуры
В Украине 6 июня существенно снизится температура воздуха – в большинстве областей в среднем будет 20 градусов. Также в некоторых регионах страны пройдут дожди, но уже без гроз, сообщает Укргидрометцентр.
Отметим, что сегодня по Украине температура воздуха в среднем 25-27 тепла, а завтра упадет до 18 градусов.
Прохладней всего будет в западных областях, где дневная температура составит 19-21 градус, во Львовской области может опуститься до 18-ти. Ночью – 11-13 тепла.
В центральных областях 20-22 тепла и солнечно, а на севере страны не более 20 градусов, в Черниговской области ожидается 17-19. Ночь здесь также будет самой холодной – 9-11 градусов.
А вот на востоке уже пройдут дожди. Температура в Харьковской области 21-23, в Луганской – 22-24, в Донецкой – 24-26, в Днепропетровской – 23-25. Ночью – 13-15.
Теплее всего будет в южных областях – 26-28 градусов, но пройдет дождь. Ночью – 17-19 градусов.
Согласно народному прогнозу, погоду 6 июня в прошлые времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день, пишет Сегодня.
Теги: Украина, Донбасс, дождь, прогноз погоды
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