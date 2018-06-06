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Как изменились цены на базовые продукты

06.06.2018 17:06
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Как изменились цены на базовые продукты

На странице офиса эффективного регулирования в фейсбуке сказано, что стоимость приготовления вареников в этом году увеличилась на 5%.

Для расчета показателей принимались во внимание онлайн-цены на различные продукты в крупных супермаркетах. Например, стоимость картошки выросла на 39,35%, а лука на 51,93%. Дешевле в стране стало только сало.

Что же касается динамики баланса цен и средней зарплаты, самая хорошая динамика наблюдается в Киеве, Запорожье и Львове. А вот самая непростая ситуация – в Черкасской, Черниговской и Волынской областях.

Если говорить о других продуктах, то промышленные товары и услуги стали несколько дороже, чем продукты. В среднем, стоимость выросла на 3%. При этом среднее повышение уровня цен составило 3,5%.

Сильнее всего подорожали сигареты (на 7%) и, по мнению аналитиков, это не последнее подорожание.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Украина, Донбасс, цена, продукты
 
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