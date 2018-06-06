Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне

06.06.2018 07:58

Российский президент считает, что Украине надо предоставить статус территории с расширенными полномочиями. В своем интервью для австрийского ТВ Путин заявил о том, что Украине необходимо поступить с Донбассом так же, как в свое время Российская Федерация поступила с Чеченской республикой, сообщает "Диалог.UA".

Путин сообщил, что Аль-Каида хотела оторвать республику от состава Федерации, но сам чеченский народ после всех кровавых событий принял совсем иное решение и все-таки подписал договор с Россией. Стоит отметить, что в ходе боевых действий в Чечне безвозвратные потери составили по данным 2000 года 120 тысяч человек. В их числе боевики, мирные жители, пленные и пропавшие без вести люди.

Российский президент отметил, что для государства было очень тяжелым шагом предоставление республике расширенных полномочий, которые определяют высокий статус ее самостоятельности в рамках РФ, и что Украине следовало бы поступить так же с Донбассом.