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Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине
06.06.2018 18:59
В Украине ожидается резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет ДонПресс.
Как рассказала синоптик в своем прогнозе, в ночь с 6-го на 7-е июня жителей Украины, кроме южных областей, ждет сильное похолодание — температура опуститься до +7 — +10 градусов по Цельсию.
По словам Диденко, такая холодная ночь будет одна, в дальнейшем постепенно потеплеет. В общем лето обещает быть очень сухим и жарким
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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