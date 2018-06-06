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В Польше значительно выросла неприязнь к украинцам и немцам
06.06.2018 13:36
Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам. Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.
Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году.
"Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда", - отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.
Источник 112.
Теги: Донбасс, Польша, отношения, украинец
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