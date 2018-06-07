Украина потеряла главу Минфина

07.06.2018 17:10

Сегодня, 7 июня, Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Как сообщает издание "ГОРДОН", соответствующее решение поддержали 254 народных депутата.



Еще 23 мая во время обсуждения кадровых вопросов на закрытом заседании Кабмина между Данилюком и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом произошла перепалка, сообщило интернет-издание LB.ua со ссылкой на присутствовавших на заседании министров. По их информации СМИ, Данилюк "в достаточно ультимативной форме" потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано. Гройсман ответил, что не будет этого делать. В ответ глава Минфина заявил, что пусть в таком случае на него самого готовят представление об отставке.



На этом же заседании правительство проголосовало за переподчинение себе напрямую Государственной фискальной службы в обход Министерства финансов, что, по оценкам издания ZN.UA, "существенно усиливает позиции Гройсмана и нивелирует роль Минфина в правительстве".



31 мая "Экономическая правда" сообщила, что Данилюк написал письмо представителям G7 ("Большой семерки"). В нем он описал конфликт с премьером и рассказал о нежелании главы Кабмина назначить Яну Бугримову заместителем министра. Кроме того, глава Минфина сообщил о вмешательстве власти в процесс реформирования Государственной фискальной службы Украины.



Гройсман в ответ заявил, что письмо является неприемлемым и подрывает доверие к самой Украине. 6 июня премьер-министр подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов. По словам Гройсмана, такое решение принято из-за его несоответствующего поведения, в частности, письма послам стран "Большой семерки".