Умерла Кира Муратова – знаменитый украинский режиссер

07.06.2018 07:45

В Одессе умерла легендарная Кира Муратова. Режиссеру было 83 года. О ее смерти сообщил муж Муратовой - Евгений Голубенко.



Кира Муратова родилась в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала работать режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер дебютировала в 1962 году с короткометражным фильмом "У крутого яра".



Известность ей принесли ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), которые вышли в широкий прокат только в 80-е, во времена перестройки.



В 1990 году картина Муратовой "Астенический синдром" получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" (2009) и "Вечное возвращение. Кастинг" (2012).



Последние годы Муратова жила и работала в Одессе, сообщает "Радио Свобода".

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке уже выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам режиссера Киры Муратовой в связи с её смертью.



"Очень талантливая режиссер, человек-эпоха. Ее взгляда на этот мир аплодировали самые критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью. Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах", - написал президент.