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Названы главные цели России в отношении Украины на ближайшее время

08.06.2018 17:24
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Названы главные цели России в отношении Украины на ближайшее время

Кремль в ближайшее время хочет получить контроль над акваториями Одесской и Николаевской областей. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает "Диалог.UA".
Он рассказал, что российские власти продолжают "замыливать" глаза рассказами о том, что они хотят защитить газовые вышки, и под этим предлогом перебрасывают огромные Военно-морские силы в северную акваторию Черного моря. Бабин сообщил, что Москве очень хочется в ближайшее время получить огневой контроль в Одесской и Николаевской областях с моря. Для этого корабли из аннексированного Крыма ведут разведку недалеко от украинских областей. Чиновник заявил, что, по официальным сообщениям росСМИ, корабли находятся там с конца мая.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, план
 
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