Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности

08.06.2018 19:11

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о "надеждах и шансах" на то, что в "ближайшее время" Москва под влиянием международного давления может уступить, и Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса. И такое возвращение Украина может осуществить без применения военных - с помощью полицейской операции, при этом численностью лишь в 2 тыс. человек. О том, насколько стоит верить в такой прогноз и почему Украине нужно быть в состоянии повышенной готовности на время чемпионата мира по футболу, "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

Понятия не имею, о чем говорит Арсен Аваков. Может быть, у него есть какая-то информация. Никакие внутренние и внешние факторы не говорят мне о том, что ситуация, в которой Путин под международным давлением отдаст Донбасс, в принципе возможна. Даже не в ближайшем времени, а вообще – хоть в каком-либо.

Не могу себе представить и проведение такой полицейской операции на Донбассе. В последний раз, когда снимали Игоря Плотницкого в так называемой ЛНР и там был "переворот", внутренние беспорядки, сразу зашло шесть российских батальонных тактических групп, которые стали на линию разграничения. Мы уже имеем проверочную реакцию Кремля на возможные попытки украинской армии в отношении освобождения Донбасса. В таком масштабе полугодичные события – еще свежие.

Получается, есть признак того, что при малейшем намеке на освобождение Россия немедленно введет свои войска и будет "нормальная" война: регулярная армия на регулярную армию. Мы, конечно, кого-то там побьем и даже продвинемся вперед, но большой ценой, и точно об освобождении Донбасса не будет идти речи.

А вот чтобы полицейские силы без ВСУ… Ну, я не знаю. Может, Господь Бог шепнул Авакову что-то такое, чего мы с вами не знаем. Это нереально с любой точки зрения. Даже если завтра россияне по какой-то причине выведут свои войска с Донбасса, все равно одна полиция не справится. Когда Аваков говорит о 2 тысячах человек, я вообще не понимаю, что имеется в виду. Как минимум эту миссию нужно будет прикрывать вдоль государственной границы Вооруженными силами Украины. Потому что сегодня россияне вышли [с Донбасса], а завтра захотят зайти. Нужно устанавливать гарнизоны украинских Вооруженных сил, чтобы ситуация не повторилась. В общем, это очень странное заявление.

Что касается вероятных действий Кремля в связи з чемпионатом мира по футболу, то мы помним, что недавние две войны – грузинскую и захват Крыма – Путин прикрывал как раз спортивными соревнованиями международного масштаба, двумя Олимпиадами. Нам стоит находиться в состоянии повышенной готовности на период чемпионата мира. И [глава СБУ Василий] Грицак заявил в Берлине, что возможны провокации на российской территории, в которых обвинят украинцев и которые создадут прецеденты для вторжения, обострения или какого-то удара возмездия.

Все время существования путинского режима показывает, что периоды проведения спортивных соревнований являются крайне проблематичными и требуют повышенного внимания. Сложно сказать, как себя поведет Путин, потому что решения принимаются в одной голове, и еще никто не научился туда заглядывать. Но можно говорить об определенных тенденциях и даже вероятностях. Точно можно сказать, что у России нет ни одного повода снижать интенсивность боевых действий на Донбассе.

Есть ли у нее поводы обострять ее – это большой вопрос, дискуссионный. Но точно не снижать. Они будут "греть" процесс: им нужна вялотекущая война. Потому что разогретый военный процесс означает разогретый политический процесс – чтобы были переговорные позиции, было о чем торговаться, чтобы с ними все время переговаривались. У них для этого, по сути, один инструмент – активная война на Донбассе. Ну и еще сирийская война...