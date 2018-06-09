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Порошенко и Путин поговорили
09.06.2018 14:58
Сегодня, 9 июня, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - сообщает пресс-служба Администрации президента.
Отмечается, что было договорено: в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
Теги: Украина, Россия, Путин, заключенные, Порошенко
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