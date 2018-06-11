Безработному субсидию не назначат без уплаты ЕСВ

11.06.2018 14:48

Еще одно нововведение в процессе назначения субсидии касается неработающих граждан. Ранее им просто насчитывали доход в сумме двух минимальных прожиточных минимумов. Теперь – все по-другому. Во-первых, доход для неработающих насчитывается в сумме уже трех прожиточных минимумов для трудоспособных – 5 286 гривень.



Но и это еще не все. Чтобы претендовать на субсидию, гражданин, неработающий в период, за который учитываются доходы, должен в обязательном порядке заплатить единый социальный взнос в размере 819,06 гривень. Заплатить его нужно за два месяца, предшествующих месяцу обращению за субсидией.



И если субсидию назначат, то каждый месяц назначенного периода нужно тоже платить ЕСВ. В противном случае, получение субсидии остановят и взыщут ранее перечисленные суммы.

Источник: http://zi.dn.ua