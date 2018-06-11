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Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков

11.06.2018 16:20
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Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков

Как сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ, в Луганской области снова были выявлены места скопления боевой техники террористов.

Так, на временно неподконтрольной территории, возле Миусинска, беспилотник ОБСЕ зафиксироваал 7 реактивных систем залпового огня «Град».

В 2 км на юго-восток от Бугаевки (37 км от Луганска) были обнаружены 16 буксируемых гаубиц (Д-30 «Жаба», 122 мм), 12 САУ (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 7 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм). Перечисленное вооружение использовалось террористами для военных учений на полигоне.

Также, БПЛА миссии среднего радиуса действия выявил возле села Молодежное, что в 63 км на северо-запад от Луганска, бронированную машину типа БТР.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ЛНР, боевики
 
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