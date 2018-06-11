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Началась малая приватизация по системе ProZorro

11.06.2018 08:30
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Началась малая приватизация по системе ProZorro

Приватизация будет осуществляться через систему ProZorro, то есть совершенно открыто и без злоупотреблений. 

Такое заявление сделал премьер-министр Украины В.Гройсман. 

«Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений», - сказал Гройсман.

Также он отметил, что крупные активы государства, которые имеют стратегическое значение, останутся в государственной собственности. А те активы, куда можно привлекать капитал со стороны с целью обновления технологий и создания новых рабочих мест, будут проходить подготовку с привлечением мировых советников. 

«Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать», - добавил Гройсман.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, приватизация, система
 
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