НБУ подал против Коломойского новые иски на 10 миллиардов

11.06.2018 21:45

Стало известно, что Нацбанк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Как информирует replyua.net, на сайте НБУ отмечается, что иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 миллиардов гривен.



Соответствующие судебные дела касаются выполнения Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Нацбанка. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами.



Первый иск был подан по месту жительства украинского олигарха в Швейцарии – в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойскогов Украине – в Хозяйственный суд Днепропетровской области. В Нацбанке убеждены, что и швейцарский, и украинский суды удовлетворят их обоснованные требования.