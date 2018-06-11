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Стало известно, почему Снежана Егорова обратилась к президенту Украины
Украинская телеведущая Снежана Егорова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом. В нем она попросила главу страны остановить «телевизионное килерство», жертвой которого она себя называет. Письмо было опубликовано на Facebook-странице ведущей.
«Кто может и должен остановить такое позорное явление как телевизионное киллерство, которое приобретает катастрофические и невиданные доныне масштабы, особенно на фоне контраверсионных политических и социальных процессов, которые в последнее время бушуют в нашем многострадальном обществе,» — написала она.
Она напомнила, что имеет 25-летний стаж работы на телевидении, является профессиональной актрисой, общественный деятель и лидер общественной организации «Gorod S», многодетной матерью.
«Обращаюсь к Вам, уважаемый господин Президент, как к лидеру Революции Достоинства с просьбой разобраться и дать свою оценку действиям, которые совершенно безнаказанно разворачиваются на общенациональном телевизионном канале ПРЯМОЙ», — отметила Снежана.
Она снова упомянула, что 1 июня, в Международный день защиты детей, в программе «Поярков Ньюз» было предложено зрителю дать ответ на следующий вопрос: «Если бы у Вас была возможность спасти одного из них, кого бы вы выбрали?» и предложены варианты ответа: Снежана Егорова или Антона Мухарский.
«В дальнейшем в эфире вышеупомянутого телепроекта „Поярков Ньюз“ неоднократно упоминается моя фамилия, приписывая мне действия, которых я не совершала и манипулируя моим именем в негативном, а иногда и политическом контексте, что я расцениваю как сведение личных счетов, уничтожение моей профессиональной и деловой репутации, а также лишения меня средств к существованию с целью давления», — написала она.
Она попросила защитить ее жизнь и жизнь ее детей, потому что честь и достоинство матери и женщины это достоинство государства в целом. А также разобраться и и дать отпор таком позорном и вопиющим явлениям, как телевизионное киллерство и троллинг с целью уничтожения репутации в эфире общенациональных СМИ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, письмо, Порошенко, Снежана Егорова
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