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Субсидия по-новому: украинцев будут поверять в три этапа
В связи с монетизацией субсидий в Украине будет введена система проверок субсидиантов.
Министерство финансов предлагает ввести трехэтапный контроль – при оформлении субсидии, во время получения помощи и после того, как субсидию забрали. Нашли нарушение – использованную скидку возвращают в бюджет, пишет Обозреватель.
Примечательно, что на ужесточении проверок субсидиантов настаивают международные кредиторы, так как Украина тратит на субсидии рекордную в своей истории сумму – больше 70 млрд грн в год.
Реестры
По словам эксперта, инспектора, в первую очередь, будут проверять информацию о субсидианте, содержащуюся в реестрах.
"Прежде всего, проверка получателей субсидий будет осуществляться путем проверки тех данных, которые содержатся в различных реестрах. В частности, в реестре движимого и недвижимого имущества", - отметил Никончук.
Банки
Кроме того, будет учитываться вся информация, предоставленная о субсидианте банками. "Будет проверяться и учитываться информация, которая будет поступать от тех или иных банков, относительно уплаты или неуплаты платежей конкретными субъектами, которые уже получают субсидии", - отметил эксперт, добавив, что также будет проверяться осуществление ими дорогостоящих покупок.
Автомобиль
По словам эксперта, если у субсидианта есть автомобиль, в обязательном порядке будет проверяться его возраст и будет устанавливается рыночная стоимость автомобиля на момент обращения за получением субсидии
Квартира
В обязательном порядке будет проверяться метраж квартиры, а также наличие у семьи любого другого движимого или недвижимого имущества
Долг, при котором откажут в субсидии
На сегодняшний день нет четко определенной суммы задолженности, при наличии которой будут отказывать в предоставлении субсидии.
"Эта сумма не является индикативной. На данный момент невозможно даже примерно рассчитать, при какой задолженности получатель утратит право на субсидию", - отметил эксперт
"Должен быть создан определенный программный комплекс, который будет давать возможность осуществлять соответствующие автоматические расчеты относительно того, будет ли продлено предоставление субсидии тому или иному получателю", - отметил эксперт.
К кому будут приходить домой
Что касается проверок, то на первом этапе они будут осуществляться исключительно выборочно.
"Со временем, на основании собранной информации, проверяющие пойдут по всем квартирам и всем домохозяйствам. То есть социальный инспектор будет заходить в квартиру и будет оценивать условия проживания субсидианта. Однако, учитывая, что у нас не прописаны четкие критерии, нужно понимать, что такая оценка бедности или богатства будет достаточно субъективной", - заявил эксперт.
Что будет, если не впустить инспектора
Граждане не имеют права не пускать инспекторов в свою квартиру.
"Во-первых, получатели субсидий не имеют право не пускать проверяющих. Более того, если инспектора не впустят в квартиру, это станет лишним поводом для отказа в предоставлении субсидии", - отметил эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, проверка, монетизация
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