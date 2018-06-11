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Украина поможет Молдове в деоккупации Приднестровья
Глава Минобороны Степан Полторак заявил, что Украина поможет Молдове восстановить территориальную целостность.
Как передает replyua.net, об этом министр заявил во время встречи с главой оборонного ведомства Молдовы Еудженом Стурзой, передает пресс-служба министерства. «Украина придерживается четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы», – отметил Полторак.
Он добавил, что Украина будет делать все возможное для оказания помощи в восстановлении территориальной целостности Молдовы ее дальнейшей поддержки.
«Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы согласно стандартам НАТО. Подобный подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет основой украинско-молдавских отношений в сфере обороны», – сказал министр.
Теги: Украина, Донбасс, Молдова, Приднестровье
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