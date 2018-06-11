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Закон о Высшем Антикоррупционном суде подписан президентом
Как передает replyua.net, в четверг прошлой недели президент убедил народных избранников поддержать важный закон, который значительно усиливает борьбу с коррупцией в Украине, как в европейской стране. В результате за президентский законопроект о создании ВАС проголосовали 315 нардепов, плюс еще два нардепа, которые обратились к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы их голос тоже учли. Итого 317 – «за», комментирует политический аналитик Павел Нусс.
По словам Павла Нусса, такая консолидированная позиция парламента свидетельствуют о поддержке идей Петра Порошенко в ключевые моменты для Украины, а сегодня президент Петр Порошенко подписал закон, с чем можно поздравить всю экспертно-юридическую группу, которая работала над законом, парламент, правительство, президента страны и всех украинцев с этим важнейшим и историческим событием, к которому Украина начала двигаться с началом президентского срока президента Порошенко.
«Закон о ВАС по инициативе президента принят не для МВФ, а для Украины. Этот Закон полностью соответствует Конституции Украины и требованиям Венецианской комиссии», – подчеркнул Павел Нусс.
Теги: Донбасс, закон, Порошенко, Антикоррупционный суд
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