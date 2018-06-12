"Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией

12.06.2018 07:39

Кремль и не думает прекращать агрессию в отношении Украины. А позиция Запада только укрепляет его намерения. Настораживающим прогнозом относительно российско-украинской войны поделился в Facebook известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай, передает "Диалог.UA".

Он выразил уверенность, что обострения в войне с Россией не избежать. К сожалению, к этому приложил руку и Запад, бросившись задабривать агрессора. Так, американский лидер Дональд Трамп предложил вернуть формат G8 с участием РФ, а канцлер Германии Ангела Меркель подумывает посетить ЧМ-2018.

Гай подчеркнул, что такое поведение Владимир Путин воспринимает как слабость. "Он ликует. Они все для него слабаки. Для Путина такая реакция мировой элиты - это руководство к действию", - подчеркнул волонтер. С его слов, война на Донбассе и случилась из-за того, что Запад простил Кремлю чеченские войны, Абхазию и Осетию.

"Гитлер 21 века не получил по зубам, а значит, он двинет дальше", - заверил Гай, добавив, что обострение может случиться уже в нынешнем году, так как у Кремля остро назрела проблема с недостачей пресной воды в Крыму. "Нас ждут непростые годы", - подчеркнул волонтер.