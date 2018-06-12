- "Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией07:39
- Будущее Донбасса решается в закрытом формате: появились кадры встречи "Нормандской четверки"07:21
- НБУ подал против Коломойского новые иски на 10 миллиардов21:45
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- В столице задержали соратника Саакашвили, стянули силовиков с водометами20:48
- Стало известно, почему Снежана Егорова обратилась к президенту Украины19:55
- Субсидия по-новому: украинцев будут поверять в три этапа19:20
- Украина поможет Молдове в деоккупации Приднестровья19:00
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
"Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией
Кремль и не думает прекращать агрессию в отношении Украины. А позиция Запада только укрепляет его намерения. Настораживающим прогнозом относительно российско-украинской войны поделился в Facebook известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай, передает "Диалог.UA".
Он выразил уверенность, что обострения в войне с Россией не избежать. К сожалению, к этому приложил руку и Запад, бросившись задабривать агрессора. Так, американский лидер Дональд Трамп предложил вернуть формат G8 с участием РФ, а канцлер Германии Ангела Меркель подумывает посетить ЧМ-2018.
Гай подчеркнул, что такое поведение Владимир Путин воспринимает как слабость. "Он ликует. Они все для него слабаки. Для Путина такая реакция мировой элиты - это руководство к действию", - подчеркнул волонтер. С его слов, война на Донбассе и случилась из-за того, что Запад простил Кремлю чеченские войны, Абхазию и Осетию.
"Гитлер 21 века не получил по зубам, а значит, он двинет дальше", - заверил Гай, добавив, что обострение может случиться уже в нынешнем году, так как у Кремля остро назрела проблема с недостачей пресной воды в Крыму. "Нас ждут непростые годы", - подчеркнул волонтер.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, Дональд Трамп, агрессор, Меркель, Запад, РФ
- Запад надеется, что Путин ограничится Украиной
- Военный эксперт: о "минской ловушке", войне на Донбассе и играх Запада
- Мнение эксперта: Кремль готовится к новой войне
- Мирослав Гай: "Где прячутся путиновские войска на Донбассе? Откуда стреляют минометки? Из школ, детских садов, между домами и с территорий больниц"
- Украина Путину не интересна, она инструмент для решения вопросов с Западом и США - российский политик
- "Запад хочет, чтобы вчерашние холопы научились с уважением говорить об убивающих их господах" - журналист о "доброжелателях" Украины
- "Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер07:57
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- "Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер07:57
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- "Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией07:39
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Будущее Донбасса решается в закрытом формате: появились кадры встречи "Нормандской четверки"07:21
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- НБУ подал против Коломойского новые иски на 10 миллиардов21:45
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое