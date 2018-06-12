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Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину

12.06.2018 22:32
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Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину

Отец внефракционного народного депутата Украины Евгения Мураева – Владимир Мураев – на своей странице в запрещенной российской социальной сети "Одноклассники" активно публикует сообщения, в которых призывает Россию к оккупации всей территории Украины.
Кроме того, в сети Владимир Мураев называет президента России Владимира Путина "лучшим президентом в истории", а также восхваляет пророссийских боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях.
Также сообщается, что отец нардепа активно распространяет на своей странице в социальной сети сообщения со страниц российских оккупантов "Новороссия", "Антимайдан" и др.

Источник 24tv.



Теги: Россия, Донбасс, войска, призыв
 
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