РФ перекрыла автомобильную границу для Украины - на КПП сотни машин застыли в ожидании

12.06.2018 09:21

Десятки автомобилей были попросту отправлены обратно без объяснения причины. "Контроль усилили в предверии Дня России", - именно так российские пограничники объясняют свое поведение, в то время как на двух пропускных пунктах в Черниговской и Харьковской области стоят грузовые и легковые авто, которые пограничная служба отказывается пропускать или просто задерживает осмотр, сообщает "Диалог.UA".

По состоянию на 12:00 11 июня, в очереди возле украинско-российской границы в Сеньковке Черниговской области находилось 85 автомобилей. Дальше ситуация только усугубилась. В российском пропускном пункте "Нехотеевка" пограничники не пропустили и развернули более 100 автомобилей. Причину своих действий на тот момент пограничная служба озвучивать отказалась. Пока что речь идет о временном осложнении в пересечении границы с РФ.